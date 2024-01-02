Зеленский высказался о возможности переговоров с Россией

Зеленский: РФ не делает каких-либо фундаментальных шагов для переговоров о мире

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит каких-либо фундаментальных шагов со стороны Москвы относительно переговоров о мире. Об этом он рассказал в интервью The Economist.

Политик высказался о возможности переговоров с Россией. Глава Украины обвинил РФ в активизации атак на украинские города. По его мнению, Москва не делает шагов для урегулирования кризиса.

«Если Россия посылает сигналы о желании заморозить конфликт, как сообщают некоторые западные СМИ, то это не потому, что она хочет мира, а из-за недостатка ракет, боеприпасов или подготовленных войск. Им нужна эта пауза на восстановление сил», — считает украинский лидер.

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров. Он назвал происходящие на Украине события трагедией и призвал искать возможность для ее прекращения.