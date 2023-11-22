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16:43, 22 ноября 2023Бывший СССР

Путин рассказал о позиции России по переговорам с Украиной

Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. О позиции Москвы рассказал российский лидер Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», — сказал российский лидер.

Кроме того, он назвал происходящие на Украине события трагедией и призвал искать возможность для ее прекращения.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что Украине нужен компромисс с Россией для разрешения конфликта. По его словам, нужно как можно скорее провести консультации с Москвой.

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      Алевтина Запольская
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