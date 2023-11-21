В Раде призвали к компромиссу с Россией для разрешения конфликта

Депутат Рады Шевченко: Украине нужен компромисс с Россией

Украине нужен компромисс с Россией для разрешения конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в YouTube-интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.

По его словам, нужно как можно скорее провести консультации с Москвой, чтобы появилось понимание, на каких условиях возможен компромисс. Шевченко торопит украинские власти, так как в США в следующем году президентом может стать Дональд Трамп, что отрицательно скажется на позициях Киева.

В Москве неоднократно заявляли, что готовы к консультациям с Украиной, но сперва Киев должен отменить собственный декрет о запрете переговоров с Россией.

Кроме того, на Киев уже начали оказывать давление западные союзники, которые толкают украинцев к переговорам с Москвой. На Украине связали это давление со страхом части западных стран перед Россией.