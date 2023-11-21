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07:42, 22 ноября 2023Бывший СССР

В Раде призвали к компромиссу с Россией для разрешения конфликта

Депутат Рады Шевченко: Украине нужен компромисс с Россией

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине нужен компромисс с Россией для разрешения конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в YouTube-интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.

По его словам, нужно как можно скорее провести консультации с Москвой, чтобы появилось понимание, на каких условиях возможен компромисс. Шевченко торопит украинские власти, так как в США в следующем году президентом может стать Дональд Трамп, что отрицательно скажется на позициях Киева.

В Москве неоднократно заявляли, что готовы к консультациям с Украиной, но сперва Киев должен отменить собственный декрет о запрете переговоров с Россией.

Кроме того, на Киев уже начали оказывать давление западные союзники, которые толкают украинцев к переговорам с Москвой. На Украине связали это давление со страхом части западных стран перед Россией.

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      Марина Совина
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