Страны Запада призывают Зеленского начать переговоры с Россией. Что на это отвечают на Украине?

ВСУ могут потерять позиции на фронте из-за сокращения поставок оружия с Запада

Украинские войска могут потерять позиции на фронте в связи с сокращением поставок оружия и боеприпасов из США и других стран Запада. Все из-за того, что фокус внимания Вашингтона и Брюсселя сместился на Ближний Восток, где разворачивается противостояние Израиля и ХАМАС. В то же время контрнаступление Киева сорвалось. На этом фоне на Западе заговорили о возможности переговоров с Россией. Все осложняется тем, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с нынешним российским руководством.

В Киеве обеспокоены призывами Запада к переговорам с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве обеспокоены дискуссиями среди западных стран о необходимости проведения переговоров с Россией.

Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по прекращению огня и так далее Алексей Данилов секретарь СНБО Украины

Данилов отметил, что подобная тенденция связана со страхом некоторых союзников Киева перед Россией. Секретарь СНБО предсказал появление «новой оси» Китая, России, Ирана, Северной Кореи и некоторых европейских стран через 15-20 лет, если сейчас не произойдут изменения в отношении Запада к Москве.

Алексей Данилов Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина не готова к переговорам, несмотря на тяжелое положение войск на фронте

Украина не готова к переговорам, несмотря на тяжелое положение войск на фронте, заявил президент страны Владимир Зеленский. Также он обвинил Москву в попытке использовать в своих целях обострение ситуации на Ближнем Востоке.

На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет Владимир Зеленский

По мнению Зеленского, Москва сейчас сама не желает завершать конфликт, а Украина не может пойти на «мир любой ценой». «Россия не боится. Она не чувствует, что противостоит всему миру», — добавил он.

Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 «Град» Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Украине назвали международное давление на Россию единственным путем к переговорам

Зеленский считает, что Россия продолжит наступать, пока США и Китай не скажут ей отвести войска с украинской территории. Он уверен, что Пекин обладает особыми возможностями оказать давление на Москву, так как не заинтересован в эскалации напряженности в мире.

«Украина сегодня в эпицентре глобальных рисков начала третьей мировой войны. И мне действительно кажется, что Россия продолжит давить до тех пор, пока США и Китай очень и очень серьезным тоном не скажут ей уйти», — заявил Зеленский.

Возвращение Крыма на Украине считают единственным шансом на сохранение государственности

Советник офиса президента Михаил Подоляк считает, что, если Украина подпишет мир без возвращения Крыма, она может не сохраниться как государство.

Корабли в черноморском порту Севастополя Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

По его мнению, без этого в России не произойдут «соответствующие политические и управленческие изменения».

Есть ли у нас финал, где мы не заходим в Крым, который бы четко говорил, что Украина будет иметь историческую перспективу? Есть ли у нас тогда хоть один шанс сохраниться в историческом разрезе 10-15 лет? Михаил Подоляк глава Офиса президента Украины

Подоляк призвал украинцев «дотерпеть» тяготы боевых действий во имя сохранения страны.