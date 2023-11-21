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04:50, 21 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Россией

Зеленский отверг идею переговоров с Россией вопреки тяжелому положению ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность мирных переговоров с Россией. Об этом он высказался в беседе с газетой The Sun.

Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Россией и отверг эту идею вопреки тяжелому положению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — отметил он.

Украинский лидер добавил, что Москва не стремится к окончанию конфликта, поэтому говорить о заключении мира любой ценой не получится.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский объявил о замораживании переговорного процесса. Он подчеркивал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

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      Марина Совина
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