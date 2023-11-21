Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:06, 21 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о больших проблемах из-за сокращения поставок оружия

ABC: Украина рискует потерять позиции из-за сокращения поставок оружия из США

Фото: Reuters

У Украины большие проблемы, так как армия республики может потерять позиции на фоне сокращения поставок оружия из США. Об этом пишет телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника.

«У нас большие проблемы. (...) Основные боеприпасы не поступают», — заявил собеседник телеканала.

По его словам, украинская сторона рискует потерять позиции на фронте «очень дорогой ценой». Отмечается, что в стране очень беспокоятся по вопросу долгосрочной помощи США в будущем на фоне разногласий в Конгрессе.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянина осудили за отказ участвовать в СВО. Он не выполнил приказ командира и искал поддержки у сослуживцев

      Запрет частным клиникам проводить аборты захотели ввести по всей России

      Работник российского автосервиса сбыл на запчасти сданный в ремонт Mercedes

      Назван самый сексуальный в мире мужчина с лысиной

      Россиянин лишил жизни двухлетнюю дочь сожительницы и попал в тюрьму на 17 лет

      Рекордная результативная серия Панарина прервалась

      Главу протестантской церкви Германии обвинили в сокрытии сексуального насилия

      На лидера ультраправой партии Нидерландов напали с бутылкой пива

      Виктория Боня в прозрачном платье без белья попала на видео

      Стало известно об организации доставки беженцев на российско-финскую границу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости