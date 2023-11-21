На Украине заявили о больших проблемах из-за сокращения поставок оружия

ABC: Украина рискует потерять позиции из-за сокращения поставок оружия из США

У Украины большие проблемы, так как армия республики может потерять позиции на фоне сокращения поставок оружия из США. Об этом пишет телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника.

«У нас большие проблемы. (...) Основные боеприпасы не поступают», — заявил собеседник телеканала.

По его словам, украинская сторона рискует потерять позиции на фронте «очень дорогой ценой». Отмечается, что в стране очень беспокоятся по вопросу долгосрочной помощи США в будущем на фоне разногласий в Конгрессе.