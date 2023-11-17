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10:04, 17 ноября 2023Мир

Байден подписал закон о финансировании правительства США без помощи Киеву

Байден одобрил финансирование правительства США без помощи Израилю и Украине

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, сообщает ТАСС.

Американский лидер подписал «закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года».

До этого законопроект был одобрен обеими палатами американского Конгресса подавляющим большинством голосов.

Ранее Сенат США одобрил временную меру финансирования, чтобы предотвратить приостановку работы американского правительства, исключив чрезвычайную помощь Украине и Израилю.

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      Дарья Балацкая
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