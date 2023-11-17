В Сенате США помощь Израилю и Украине назвали приоритетом

Bloomberg: в Сенате США помощь Украине и Израилю назвали следующим приоритетом

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил временную меру финансирования, чтобы предотвратить приостановку работы правительства, исключив чрезвычайную помощь Украине и Израилю. Об этом сообщает Bloomberg.

Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер объявил, что правительство остается открытым и назвал помощь Израилю и Украине следующим приоритетом. Он добавил, что и сенаторы «начнут работать над этим немедленно, когда вернутся со Дня Благодарения».

Как сообщает издание, Белый дом запросил более 61 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине в рамках общего пакета стоимостью почти 106 миллиардов долларов, который также включает финансирование Израиля. Однако сторонники жесткой линии правительства выступают против новой помощи Украине. Отмечается, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил против первого транша военной помощи Украине в мае 2022 года, но заявил, что теперь считает эту помощь приоритетом.

Ранее американские сенаторы-демократы заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины. Они также заявили, что готовят свой собственный законопроект о дополнительном финансировании обеих стран.

