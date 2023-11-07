Reuters: демократы в Сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины

Демократы в Сенате Конгресса США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, во вторник, 7 ноября, демократы заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта об оказании экстренной помощи Израилю. В то же время документ не предусматривает предоставление помощи Украине. На прошлой неделе законопроект прошел Палату представителей.

Демократы высказались против документа, заявив, что выступают за предоставление помощи не только Израилю, но и Украине.

Сенаторы заявили, что готовят свой собственный законопроект о дополнительном финансировании и надеются представить его уже на этой неделе.

3 ноября Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю без упоминания Украины. На голосовании в пользу документа высказались 226 конгрессменов, против выступили 196.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден использует право вето, если Конгресс США примет законопроект о помощи только Израилю, без поддержки Украины. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.