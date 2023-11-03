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01:18, 3 ноября 2023Мир

Палата представителей США одобрила пакет помощи Израилю без упоминания Украины

Палата представителей США одобрила проект помощи Израилю без упоминания Украины

Фото: Pixabay

Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю без упоминания Украины, передает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

В пользу этого решения высказались 266 членов контролируемого республиканцами законодательного органа, против — 196 конгрессменов.

Инициатива получила поддержку в Палате представителей на фоне заявлений лидера демократов в Сенате Чака Шумера. Он объявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект без выделения помощи Украине и представит собственный вариант.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден использует право вето, если Конгресс США примет законопроект о помощи только Израилю, без поддержки Украины. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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      Марина Совина
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