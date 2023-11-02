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21:15, 2 ноября 2023Мир

Стало известно о планах Байдена использовать вето по вопросу помощи Украине

Белый дом: Байден использует вето, если Конгресс не выделит помощь Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Global Look Press

Президент США Джо Байден использует право вето, если Конгресс США примет законопроект о помощи только Израилю, без поддержки Украины. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Президент наложит вето на законопроект о помощи только Израилю. Думаю, мы четко дали понять это», — указал политик.

Ранее стало известно о попытках Байдена склонить Конгресс к помощи Украине и Израилю.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев из Палаты представителей из-за их реакции на запрос по предоставлению помощи Украине и Израилю. По ее словам, конгрессмены политизируют вопрос национальной безопасности США.

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      Марина Совина
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