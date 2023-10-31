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15:30, 31 октября 2023Мир

Стало известно о попытках Байдена склонить Конгресс к помощи Украине и Израилю

WP: Блинкен и Остин поддержат выделение 105 млрд долларов для Украины и Израиля

Фото: Chad Mcneeley / Globallookpress.com

Госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, главные помощники президента США Джо Байдена в области внешней политики, примут участие в публичных слушаниях в Сенате США по вопросу выделения 105 миллиардов помощи для поддержания обороноспособности Украины и Израиля. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Отмечается, что на слушаниях Блинкен и Остин поддержат выделение средств из чрезвычайного фонда, пытаясь склонить республиканцев в Конгрессе к согласию по вопросу сохранения бюджета для оказания помощи Украине в рамках единого законопроекта, где также фигурируют поставки для Армии обороны Израиля.

«Слушания станут одним из первых публичных индикаторов того, сможет ли Байден заручиться поддержкой Конгресса по своей политической стратегии по Украине, которая заключается в запросе 61 миллиарда долларов, в надежде, что ему не придется просить снова вплоть до выборов 2024 года», — резюмировали обозреватели.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев из Палаты представителей из-за их реакции на запрос по предоставлению помощи Украине и Израилю. По ее словам, конгрессмены политизируют вопрос национальной безопасности США.

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      Виктория Кондратьева
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