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06:05, 31 октября 2023Мир

Администрация Байдена раскритиковала республиканцев из-за Украины и Израиля

Белый дом раскритиковал республиканцев из-за запроса по Украине и Израилю
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер . Фото: Anna Rose Layden / Globallookpress.com

Администрация президента США Джо Байдена раскритиковала республиканцев из Палаты представителей из-за их реакции на запрос по предоставлению помощи Украине и Израилю. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила конгрессменов в политизации вопроса.

«Политизация интересов нашей национальной безопасности невозможна»,— подчеркнула Жан-Пьер.

Она добавила, что поддержка Украины и Израиля является вопросом национальной безопасности США, и требование компенсации средств за это может привести к разрушительным последствиям для Соединенных Штатов и альянсов.

Пресс-секретарь предостерегла Палату представителей от политических игр, которые могут поставить под угрозу финансирование Израиля.

Ранее стало известно о планах внести в Палату представителей Конгресса США отдельный законопроект о финансировании Израиля, поскольку это срочная и неотложная необходимость. Об этом заявил спикер законодательного органа Майк Джонсон, отвечая на вопрос о просьбе президента США Джо Байдена о совместном пакете помощи Израилю и Украине.

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      Марина Совина
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