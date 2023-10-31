Администрация Байдена раскритиковала республиканцев из-за Украины и Израиля

Белый дом раскритиковал республиканцев из-за запроса по Украине и Израилю

Администрация президента США Джо Байдена раскритиковала республиканцев из Палаты представителей из-за их реакции на запрос по предоставлению помощи Украине и Израилю. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила конгрессменов в политизации вопроса.

«Политизация интересов нашей национальной безопасности невозможна»,— подчеркнула Жан-Пьер.

Она добавила, что поддержка Украины и Израиля является вопросом национальной безопасности США, и требование компенсации средств за это может привести к разрушительным последствиям для Соединенных Штатов и альянсов.

Пресс-секретарь предостерегла Палату представителей от политических игр, которые могут поставить под угрозу финансирование Израиля.

Ранее стало известно о планах внести в Палату представителей Конгресса США отдельный законопроект о финансировании Израиля, поскольку это срочная и неотложная необходимость. Об этом заявил спикер законодательного органа Майк Джонсон, отвечая на вопрос о просьбе президента США Джо Байдена о совместном пакете помощи Израилю и Украине.

