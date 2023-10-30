Спикер Палаты представителей США предпочел помощь Израилю поддержке Украины

Спикер Джонсон назвал помощь Израилю более срочной и неотложной, чем Украине

На этой неделе в Палату представителей Конгресса США будет внесен отдельный законопроект о финансировании Израиля, поскольку это срочная и неотложная необходимость. Об этом заявил спикер Майк Джонсон, отвечая на вопрос о просьбе президента США Джо Байдена о совместном пакете помощи Израилю и Украине, сообщает Reuters.

«В мире происходит множество вещей, которые мы должны решать, и мы это сделаем. Но сейчас то, что происходит в Израиле, требует большего внимания, и мы должны довести дело до конца», — сказал он.

Джонсон также отметил, что представители Республиканской партии в Сенате США разработали аналогичный законопроект. По его мнению, это решение получит поддержку обеих партий.

Ранее новый спикер Палаты представителей призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах. Джонсон подчеркнул, что американская администрация должна раскрыть план дальнейших действий по вопросу Украины.