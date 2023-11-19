Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:17, 19 ноября 2023Мир

В Конгрессе США захотели утвердить поддержку Украине и Израилю до конца года

NBC: Конгресс США рассчитывает утвердить помощь Украине и Израилю до конца года

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Конгресс США рассчитывается утвердить запрос администрации президента СЩА Джо Байдена на помощь Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы до конца 2024 года. Об этом сообщает телеканал NBC News cо ссылкой на источники, участвующие в обсуждениях.

Отмечается, что планируется заключение соглашения, которое удовлетворит финансирование, запрошенное Пентагоном для оказания помощи Украине и Израилю, и одновременно разработает пакет мер по иммиграционной политике, который не только предоставит ресурсы для обеспечения безопасности границ, но и будет включать набор политических изменений.

«Я знаю, что обе стороны искренне заботятся об одобрении помощи Израилю и Украине и помощи невинным мирным жителям в секторе Газа. Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Мы начнем работать над этим немедленно», — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Ранее Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства США, из которого была исключена помощь Украине и Израилю. До этого законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса большинством голосов, что дало передышку от идеологической борьбы законодателей по поводу расходов.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Йеменские повстанцы захватили израильское судно в Красном море

      Генсек ООН высказался о потерях среди гражданских в Газе

      США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM

      В Белоруссии снова установили памятник картошке

      Егор Крид подал в суд на Мизулину

      Футболист «Спартака» раскрыл месячные траты

      Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана

      Экс-супруга Сергея Безрукова купила дом в Подмосковье в кредит

      Путину подарили разговорник по португальскому языку

      В Совфеде отреагировали на строительство Финляндией барьера на границе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости