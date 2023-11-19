В Конгрессе США захотели утвердить поддержку Украине и Израилю до конца года

NBC: Конгресс США рассчитывает утвердить помощь Украине и Израилю до конца года

Конгресс США рассчитывается утвердить запрос администрации президента СЩА Джо Байдена на помощь Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы до конца 2024 года. Об этом сообщает телеканал NBC News cо ссылкой на источники, участвующие в обсуждениях.

Отмечается, что планируется заключение соглашения, которое удовлетворит финансирование, запрошенное Пентагоном для оказания помощи Украине и Израилю, и одновременно разработает пакет мер по иммиграционной политике, который не только предоставит ресурсы для обеспечения безопасности границ, но и будет включать набор политических изменений.

«Я знаю, что обе стороны искренне заботятся об одобрении помощи Израилю и Украине и помощи невинным мирным жителям в секторе Газа. Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Мы начнем работать над этим немедленно», — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Ранее Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства США, из которого была исключена помощь Украине и Израилю. До этого законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса большинством голосов, что дало передышку от идеологической борьбы законодателей по поводу расходов.