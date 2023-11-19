«Есть ли хоть один шанс?» В офисе президента Украины засомневались в возможности сохранить страну

Советник Зеленского Подоляк усомнился в возможностях Украины противостоять РФ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в способности Украины противостоять России в долгосрочной перспективе. Украинский политик посетовал на «огромные средства», которые продолжает тратить Москва на спецоперацию.

По его словам, успех Вооруженных сил Украины (ВСУ) зависит от трех аспектов: соотношения ресурсов между сторонами конфликта, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя. Чтобы соперничать с Россией, нужно как минимум ограничить количество ее ресурсов, считает Подоляк.

Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет? Михаил Подоляк Советник главы офиса президента Украины

Партнеры Украины изменили подход к поддержке ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что ВСУ придется отступить, если Запад перестанет им помогать. Политик указал, что в настоящий момент союзники сместили свое внимание в сторону конфликта на Ближнем Востоке, в связи с чем Киев стал получать меньше 155-миллиметровых снарядов.

Фото: Radio Free Europe / Reuters

В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что конфликт на Ближнем Востоке оказывает влияние на поддержку Украины со стороны ЕС. Он также признал, что Евросоюз не успеет до конца 2023 года поставить Украине миллион обещанных боеприпасов. Он уточнил, что ЕС не отказывается от идеи поставок для Киева, а лишь переносит срок.

На Западе признали провал контрнаступления ВСУ

На фоне приближения второй годовщины начала конфликта на Украине авторы статьи американской деловой газеты The Wall Street Journal заявили, что «пришло время прекратить магические размышления» о поражении Москвы, и перечислили главные достижения России за время специальной военной операции (СВО).

На Западе признали, что украинское контрнаступление не привело к прорыву, который мог потенциально сыграть роль в переговорах Киева и Москвы. То, что украинские войска не смогут добиться прорыва, в начале ноября признал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, это произошло из-за отсутствия технологий.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Авторы статьи американской деловой газеты The Wall Street Journal подчеркнули, что время на стороне российского президента Владимира Путина. Обозреватели газеты также отметили, что российская экономика пострадала из-за западных санкций, однако не понесла такого ущерба, который ожидали в Европе и США. Помимо этого, аналитики отмечают укрепление власти Путина за последние полгода.

