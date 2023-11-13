ЕС оценил сроки поставки миллиона боеприпасов Украине

Боррель: ЕС не успеет до конца года поставить Украине миллион боеприпасов

Евросоюз не успеет до конца 2023 года поставить Украине миллион обещанных боеприпасов. В этом признался глава евродипломатии Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС.

Боррель уточнил, что ЕС не отказывается от идеи поставок для Киева, а лишь переносит срок. По последним оценкам, на Украину поступило пока более 300 тысяч боеприпасов. Скорее всего, план будет выполнен к марту 2024 года.

«Это все еще наша цель. Эту цель мы старались достичь по трем линиям. В краткосрочной перспективе мы обратились к нашим армиям, чтобы использовать существующие запасы и выделить снаряды из них», — объяснил европейский политик. Сейчас Евросоюз находится на «второй линии» — производстве вооружения. Следующий этап — увеличение производства.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба понадеялся на создание специального фонда в рамках Европейского фонда мира в размере 20 миллиардов евро для помощи республике.