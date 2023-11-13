На Украине понадеялись на создание спецфонда ЕС для страны

Глава МИД Украины Кулеба понадеялся на создание спецфонда ЕС для страны

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба понадеялся на создание специального фонда в рамках Европейского фонда мира в размере 20 миллиардов евро для помощи республике. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

«Мы благодарны за всю оказанную поддержку. Мы рассчитываем на получение восьмого транша в рамках фонда мира и создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине», — заявили в МИД.

Кулеба подчеркнул, что важно также ускорить реализацию совместного плана Европейского союза (ЕС) по предоставлению украинской армии миллиона артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Киев рассчитывает на поддержку лидеров Евросоюза по вопросу рекомендаций Европейской комиссии (ЕК), добавил министр.