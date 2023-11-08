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14:35, 8 ноября 2023Бывший СССР

Еврокомиссия допустила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Фон дер Ляйен: ЕК рекомендует переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) рекомендует начать переговоры о вступлении в Евросоюз (ЕС) Украины и Молдавии. Об этом сообщила глава организации Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Рекомендацию к допуску Еврокомиссия дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам.

При этом организация отмечает, что предоставление переговорных рамок должно произойти при выполнении Украиной и Молдавией ряда условий. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

4 ноября фон дер Ляйен посетила Киев. Она сообщила, что ее визит состоялся для обсуждения пути Украины в Евросоюз, а также финансовой поддержки для восстановления страны.

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      Алевтина Запольская
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