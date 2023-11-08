Еврокомиссия допустила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Фон дер Ляйен: ЕК рекомендует переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) рекомендует начать переговоры о вступлении в Евросоюз (ЕС) Украины и Молдавии. Об этом сообщила глава организации Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Рекомендацию к допуску Еврокомиссия дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам.

При этом организация отмечает, что предоставление переговорных рамок должно произойти при выполнении Украиной и Молдавией ряда условий. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

4 ноября фон дер Ляйен посетила Киев. Она сообщила, что ее визит состоялся для обсуждения пути Украины в Евросоюз, а также финансовой поддержки для восстановления страны.