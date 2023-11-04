Глава Еврокомиссия назвала цель посещения Киева

Глава ЕК заявила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х (бывший Twitter), что прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в Евросоюз (ЕС).

«Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС», — рассказала она о цели визита, добавив, что также стороны обсудят финансовую поддержку ЕС для восстановления страны.

4 ноября глава ЕК прибыла в Киев. На вокзале ее встретил президент Украины Владимир Зеленский, хотя раньше в ходе визитов в страну политика обычно встречали представители посольства ЕС.

В сентябре Урсула фон дер Ляйен заявила, что начата подготовка реформ политики и институтов для расширения ЕС. Она добавила, что новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».