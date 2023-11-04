Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:25, 4 ноября 2023Мир

Глава Еврокомиссия назвала цель посещения Киева

Глава ЕК заявила, что прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Moritz Frankenberg / Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х (бывший Twitter), что прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в Евросоюз (ЕС).

«Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС», — рассказала она о цели визита, добавив, что также стороны обсудят финансовую поддержку ЕС для восстановления страны.

4 ноября глава ЕК прибыла в Киев. На вокзале ее встретил президент Украины Владимир Зеленский, хотя раньше в ходе визитов в страну политика обычно встречали представители посольства ЕС.

В сентябре Урсула фон дер Ляйен заявила, что начата подготовка реформ политики и институтов для расширения ЕС. Она добавила, что новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России показали считавшуюся утерянной икону Казанской Божией Матери

      Помощник Путина заявил об изменении центра силы мировой экономики

      Патриарх раскрыл расположение Казанской иконы Божией Матери

      Силуанов рассказал о стабилизации курса рубля

      Стало известно о подробностях поездки Пугачевой в Тверь

      Минобороны объявило о пресечении еще одной попытки ВСУ совершить теракт в России

      Ротенберг прокомментировал дисквалификацию

      Раскрыты подробности о недвижимости Пугачевой и Галкина на Кипре

      Блогера-миллионника Шабутдинова доставили в суд

      В Италии оценили вероятность перемирия на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости