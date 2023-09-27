Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 27 сентября 2023Мир

Еврокомиссия начала подготовку реформ для расширения ЕС

Фон дер Ляйен: ЕК начала подготовку реформ для расширения ЕС
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) начала подготовку реформ политики и институтов для расширения Европейского союза (ЕС). Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы должны заложить видение нашего успешного расширения, поэтому Еврокомиссия начала предшествующий приему новых стран анализ ряда политик Евросоюза, чтобы решить, как наши институты, будут работать», — заявила политик.

Она также добавила, что новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что расширение ЕС является необходимым последствием украинского кризиса. По ее словам, продвижение Украины в рамках реформирования судебной системы и законодательства о СМИ впечатляет, однако Киеву еще предстоит работа над реализацией антиолигархического закона и борьбой с коррупцией.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России указал на отработку США действий по переброске запрещенных ракет

    Более трети россиян провели лето без отпуска

    Назван способ избежать выгорания на работе

    Для iPhone выпустили снижающее излучение обновление

    Еврокомиссия начала подготовку реформ для расширения ЕС

    Создатели «Очень странных дел» возобновили работу над сериалом

    Названа дата открытия магазинов Decathlon в России

    Отвоевавшие по десять месяцев на СВО россияне пожаловались на отсутствие отпуска

    Сурков назвал причину упущенного шанса России стать частью НАТО

    Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с птичьим гриппом в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости