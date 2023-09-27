Еврокомиссия начала подготовку реформ для расширения ЕС

Фон дер Ляйен: ЕК начала подготовку реформ для расширения ЕС

Европейская комиссия (ЕК) начала подготовку реформ политики и институтов для расширения Европейского союза (ЕС). Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы должны заложить видение нашего успешного расширения, поэтому Еврокомиссия начала предшествующий приему новых стран анализ ряда политик Евросоюза, чтобы решить, как наши институты, будут работать», — заявила политик.

Она также добавила, что новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что расширение ЕС является необходимым последствием украинского кризиса. По ее словам, продвижение Украины в рамках реформирования судебной системы и законодательства о СМИ впечатляет, однако Киеву еще предстоит работа над реализацией антиолигархического закона и борьбой с коррупцией.