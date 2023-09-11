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10:20, 11 сентября 2023Мир

В ФРГ объяснили необходимость расширения ЕС

Глава МИД ФРГ Бербок назвала расширение ЕС последствием украинского кризиса

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Расширение Европейского союза (ЕС) — необходимое последствие украинского кризиса, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы рассматриваем расширение Евросоюза как необходимое геополитическое последствие [конфликта]. (...) И мы оказываем Украине решительную поддержку на пути в ЕС», — объяснила она.

По ее словам, продвижение Украины в рамках реформирования судебной системы и законодательства о СМИ впечатляет, однако Киеву еще предстоит работа над реализацией антиолигархического закона и борьбой с коррупцией.

Ранее Евросоюз пообещал Украине поддержку вдвое больше, чем от США, заявили в Институте мировой экономики Киля (IfW Kiel). Отмечается, что ключевой причиной этого стал новый украинский фонд ЕС на сумму 50 миллиардов евро.

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    Анастасия Заикина
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