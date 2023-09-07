Евросоюз пообещал Украине вдвое больше помощи США

IfW Kiel: ЕС пообещал Украине 130 млрд евро помощи, вдвое больше США

Евросоюз (ЕС) пообещал Украине вдвое больше помощи, чем предоставляет США. Об этом стало известно Институту мировой экономики Киля (IfW Kiel).

«Европа явно обогнала США с обещаниями помощи Украине, общие европейские обязательства теперь в два раза выше. Ключевой причиной этого стал новый украинский фонд ЕС на сумму в 50 миллиардов евро», — заявили эксперты института.

Специалисты отметили, что общий объем помощи стран ЕС достиг отметки в 130 миллиардов евро. В то же время помощь США составила порядка 70 миллиардов долларов. Также глава проекта отметил, что США не взяли на себя какие-либо новые существенные обязательства перед Киевом за последние месяцы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон выделит стране новый пакет помощи. В частности, предполагается предоставление порядка 665,5 миллиона долларов на военные и гражданские оборонные системы.