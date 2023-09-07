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14:30, 7 сентября 2023Мир

Евросоюз пообещал Украине вдвое больше помощи США

IfW Kiel: ЕС пообещал Украине 130 млрд евро помощи, вдвое больше США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Евросоюз (ЕС) пообещал Украине вдвое больше помощи, чем предоставляет США. Об этом стало известно Институту мировой экономики Киля (IfW Kiel).

«Европа явно обогнала США с обещаниями помощи Украине, общие европейские обязательства теперь в два раза выше. Ключевой причиной этого стал новый украинский фонд ЕС на сумму в 50 миллиардов евро», — заявили эксперты института.

Специалисты отметили, что общий объем помощи стран ЕС достиг отметки в 130 миллиардов евро. В то же время помощь США составила порядка 70 миллиардов долларов. Также глава проекта отметил, что США не взяли на себя какие-либо новые существенные обязательства перед Киевом за последние месяцы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон выделит стране новый пакет помощи. В частности, предполагается предоставление порядка 665,5 миллиона долларов на военные и гражданские оборонные системы.

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    Максим Габриелян
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