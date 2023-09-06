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21:55, 6 сентября 2023Мир

США анонсировали новый пакет помощи Украине

Госсекретарь Блинкен: США выделят Украине новую помощь на один миллиард долларов
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен . Фото: Kevin Wurm / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон выделит стране новый пакет помощи. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более одного миллиарда долларов, включая 665,5 миллиона долларов на военные и гражданские оборонные системы», — уточнил он.

Ранее в США заявили о скорой поставке танков Abrams на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон также передаст Киеву боеприпасы для артиллерии, HIMARS, противотанковые системы и системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Вашингтон выделил Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов.

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    Марина Совина
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