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21:46, 6 сентября 2023Мир

В США заявили о скорой поставке танков Abrams на Украину

Белый дом заявил, что танки Abrams вскоре будут доставлены на Украину

Фото: Andrius Sytas / Reuters

Танки Abrams вскоре будут доставлены на Украину, новый пакет американской помощи уже включает боеприпасы для них. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

По ее словам, Вашингтон объявляет о новом пакете военной помощи Киеву, в который войдут боеприпасы для артиллерии, HIMARS, противотанковые системы, а также системы противовоздушной обороны (ПВО). «В пакет также войдут боеприпасы для танков Abrams, которые вскоре прибудут на Украину», — сообщила она.

Ранее стало известно, что США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Вашингтон выделил Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал главный недостаток Abrams. Специалист заявил о проблемах с двигателем у американского танка и выразил уверенность в том, что на поле боя Abrams будут уничтожены.

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    Марина Совина
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