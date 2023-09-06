В США заявили о скорой поставке танков Abrams на Украину

Белый дом заявил, что танки Abrams вскоре будут доставлены на Украину

Танки Abrams вскоре будут доставлены на Украину, новый пакет американской помощи уже включает боеприпасы для них. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

По ее словам, Вашингтон объявляет о новом пакете военной помощи Киеву, в который войдут боеприпасы для артиллерии, HIMARS, противотанковые системы, а также системы противовоздушной обороны (ПВО). «В пакет также войдут боеприпасы для танков Abrams, которые вскоре прибудут на Украину», — сообщила она.

Ранее стало известно, что США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Вашингтон выделил Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал главный недостаток Abrams. Специалист заявил о проблемах с двигателем у американского танка и выразил уверенность в том, что на поле боя Abrams будут уничтожены.