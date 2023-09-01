Российский полковник назвал главный недостаток готовящихся к передаче ВСУ Abrams

Полковник Матвийчук заявил о проблемах танков Abrams с двигателями

Российский танк Т-90 превосходит американский Abrams, который готовят к передаче Украине, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главный недостаток американского танка.

Специалист рассказал, что подготовленные для Вооруженных сил Украины (ВСУ) Abrams — это не новые машины, а уже бывшие в эксплуатации.

«Характеристики их приблизительно такие: вес — 60 тонн, плюс-минус 2 тонны. Пушки 120-миллиметровые, гладкоствольные с дальностью стрельбы приблизительно три с половиной тысячи метров. Два пулемета 7,62. Броня комбинирована по периметру — она защищает практически от всех противотанковых снарядов, но явно уступает противотанковым ракетным комплексам», — перечислил он.

По словам Матвийчука, американский танк можно сравнить с российским модернизированным Т-72.

«Основной недостаток Abrams заключается в том, что он разрабатывался под газотурбинный двигатель, который не оправдал себя в Ираке. Поэтому после американцы заказали двигатель из Германии. То есть с силовой установкой у этого танка не все в порядке», — сообщил полковник в отставке.

Если они придут на поле боя, то судьба их будет точно такая же, как у хваленных Leopard. Герои России танка «Алеша» десять боевых машин разгромили за несколько минут боя. Эта участь ждет и Abrams Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Ранее Politico сообщило, что первую партию американских танков Abrams командование ВСУ получит в середине сентября. Как уточнил источник издания, к передаче Киеву готовят 10 из 31 обещанного танка.

