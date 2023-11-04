Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ждем ее выступления в парламенте», — написал Железняк.

По информации издания «Страна», на вокзале в Киеве главу ЕК встретил президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что в ходе визитов на Украину ее обычно встречали представители посольства Евросоюза (ЕС).

В своем аккаунте в соцсети X (бывшее название — Twitter) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС, а также финансовую поддержку страны.

Ранее депутат Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина критически зависима от внешнего финансирования. По его словам, до конца 2023 года стране нужно привлечь около 9,5 миллиарда долларов финансовой помощи.