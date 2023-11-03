Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:21, 4 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о критической зависимости от внешнего финансирования

Депутат Рады Гетманцев: Украина критически зависима от внешнего финансирования

Депутат Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина критически зависима от внешнего финансирования. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, до конца года стране нужно привлечь около 9,5 миллиардов долларов финансовой помощи. Как рассказал Гетманцев, иностранными деньгами покрываются статьи бюджета, не связанные с армией. Кроме того, гранты помогают частично закрыть военные статьи бюджета, так как собираемых налогов и сборов все равно не хватает.

Ранее в Национальном банке страны сообщили, что в ближайшие два года поток иностранной помощи уменьшится — до 38,5 миллиарда долларов в 2024 году, а в 2025-м будет получено 25 миллиардов долларов.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Ссылки по теме
      Последние новости

      «Массовая резня». Израиль разбомбил приют для беженцев в Газе

      Захарова вспомнила детский стишок на фоне сокращения США помощи Украине

      Цукерберга экстренно прооперировали

      Экс-директор свалки раскрыла подробности своей истории любви с мусором

      В ООН рассказали о вынужденных рожать на улицах Газы среди руин женщинах

      На Украине заявили о критической зависимости от внешнего финансирования

      Военкор узнал о примененном российскими военными маневре Первой мировой войны

      Стало известно о требованиях США к Израилю после удара по лагерю беженцев в Газе

      Путин объяснил начало СВО на Украине отсутствием выбора

      В офисе Зеленского раскритиковали Залужного за слова о «тупике в конфликте»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости