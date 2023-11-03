На Украине заявили о критической зависимости от внешнего финансирования

Депутат Рады Гетманцев: Украина критически зависима от внешнего финансирования

Депутат Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина критически зависима от внешнего финансирования. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, до конца года стране нужно привлечь около 9,5 миллиардов долларов финансовой помощи. Как рассказал Гетманцев, иностранными деньгами покрываются статьи бюджета, не связанные с армией. Кроме того, гранты помогают частично закрыть военные статьи бюджета, так как собираемых налогов и сборов все равно не хватает.

Ранее в Национальном банке страны сообщили, что в ближайшие два года поток иностранной помощи уменьшится — до 38,5 миллиарда долларов в 2024 году, а в 2025-м будет получено 25 миллиардов долларов.