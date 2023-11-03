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22:07, 3 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о снижении международной помощи

Нацбанк Украины: международная помощь Киеву сократится в ближайшие два года
Здание Национального банка Украины

Здание Национального банка Украины. Фото: Peter Seyfferth / imagebroker.com / Global Look Press

В Национальном банке Украины прогнозируют снижение объемов международной помощи в ближайшие два года. В 2024 году эта сумма составит 38,5 миллиарда долларов, а в 2025-м — 25 миллиардов долларов.

По итогам 2023 года международная помощь Киеву достигнет отметки в 45 миллиардов долларов.

По данным регулятора, международная помощь помогает увеличить приток валюты в страну, однако ее дефицит все равно продолжит ощущаться.

Также в Нацбанке Украины прогнозируют, что в ближайшие два года соотношение госдолга к ВВП страны достигнет отметки в 95 процентов.

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      Марина Совина
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