Зеленский допустил отступление ВСУ без поддержки Запада. Почему партнеры Украины стали меньше ей помогать?

Зеленский: ВСУ будут отступать без помощи со стороны Запада

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить, если Запад перестанет им помогать. Политик указал, что в настоящий момент союзники сместили свое внимание в сторону конфликта на Ближнем Востоке, в связи с чем Киев стал получать меньше 155-миллиметровых снарядов.

Запад изменил подход к поддержке ВСУ

Как отметил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, Запад пересмотрел подход к поставкам боеприпасов и военной техники Украине.

Ситуация на Ближнем Востоке непростая, нужно держать оружие. Ситуация вокруг Тайваня может развернуться непонятно как, тоже необходимо оружие. Запасы есть, эти запасы держат на определенном уровне на случай кризисных ситуаций в других местах Юрий Кнутов военный эксперт

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что конфликт на Ближнем Востоке оказывает влияние на поддержку Украины со стороны ЕС. В то же время британские эксперты указали, что Киеву стоит опасаться эскалации конфликта на Ближнем Востоке, так как в этом случае страны НАТО начнут уделять меньше внимания Украине.

При этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил, что не увидел ослабления поддержки Украины со стороны Запада в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.

ЕС не успеет до конца 2023 года передать Киеву миллион боеприпасов

Жозеп Боррель признал, что Евросоюз не успеет до конца 2023 года поставить Украине миллион обещанных боеприпасов. Он уточнил, что ЕС не отказывается от идеи поставок для Киева, а лишь переносит срок.

Как отметило агентство Bloomberg, данное обстоятельство усложнит способность Киева идти в ногу с российским производством.

Кулеба, в свою очередь, подтвердил, что Евросоюз может не успеть передать к весне обещанный миллион артиллерийских снарядов. По его словам, у объединения есть политическая воля помогать Киеву, но преградой для этого стало плачевное состояние оборонной промышленности и складов, а также бюрократия и большое количество «несинхронизированных вещей».

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

У Пентагона закончились деньги на военную помощь Украине

Бывший сотрудник Национального совета по разведке США Юджин Румер и представитель администрации бывших американских президентов Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона Эндрю Вайс заявили, что у Пентагона закончились деньги на оружие для Вооруженных сил Украины.

По их словам, европейские союзники не могут заменить объемы американского финансирования и поставок военной помощи украинской армии и надеются, что Киев продержится и не будет ослаблен до выборов в США в ноябре 2024 года.

17 ноября американский президент Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства США, из которого была исключена помощь Украине и Израилю.

В Киеве придумали «план Б» на случай прекращения поддержки Запада

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил о наличии «плана Б» на случай, если западные страны перестанут оказывать поддержку Украине.

Депутат уточнил, что украинские власти пока не видят необходимости начинать принимать дополнительные меры, потому что уверены, что помощь будет.

Он также рассказал о сложностях с составлением госбюджета на 2024 год. По его словам, Киев рассчитывает получить 42 миллиарда долларов, но в настоящий момент гарантировано выделение только 15 миллиардов от Еврокомиссии и Международного валютного фонда.

