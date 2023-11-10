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15:30, 10 ноября 2023Мир

В США предрекли провал ЕС по обеспечению Украины снарядами

ЕС признал, что не успеет поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Европейский союз (ЕС) не сможет выполнить обязательства по поставкам снарядов Украине в размере одного миллиона единиц. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«ЕС проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов, что усложняет способность Киева идти в ногу с российским производством», — отмечается в материале издания.

Как подчеркивает агентство, ЕС выполнил лишь 30 процентов от обещанного объема выпуска. В связи с этим внешнеполитическая служба ЕС распространила среди дипломатов информацию о том, что объединение не выполнит поставленных обязательств к марту 2024 года.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал эффективность оборонной промышленности ЕС и заявил, что блоку нужно создать сильный рынок в этой сфере для наращивания производства боеприпасов. Министр отметил, что Евросоюз не выполнил в полной мере данное Киеву обещание по поставкам вооружений.

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      Максим Габриелян
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