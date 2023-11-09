Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:06, 9 ноября 2023Бывший СССР

На Украине раскритиковали эффективность оборонной промышленности Евросоюза

Кулеба: ЕС нужно создать сильный рынок для наращивания производства боеприпасов
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Sebastian Rau / Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал эффективность оборонной промышленности Европейского союза (ЕС) и заявил, что блоку нужно создать сильный рынок в этой сфере для наращивания производства боеприпасов. Его слова приводит портал Euractiv.

Министр отметил, что Евросоюз не выполнил в полной мере данное Киеву обещание по поставкам вооружений. В течение года европейские страны должны были передать один миллион боеприпасов, но они не поступили в полном объеме.

Кулеба предложил задаться вопросом, как можно победить, если те, кто противостоит Украине в конфликте, более эффективны в военных вопросах. «Я не осуждаю и не подвергаю сомнению приверженность и политическую волю ЕС помочь, мы глубоко благодарны за это. Но что-то не так в том, как функционирует европейская оборонная промышленность», — добавил он.

Глава МИД предложил создать в Евросоюзе сильный рынок оборонной промышленности, чтобы нарастить производство боеприпасов. Неотъемлемой его частью должна стать Украина и другие страны-кандидаты на вступление в блок.

Ранее Кулеба заявил, что Киев не может позволить себе зависеть только от поддержки США. Он рассказал, что Украина вкладывает огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращивает их объемы и милитаризирует экономику.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Идут ожесточенные столкновения». На берегу реки Евфрат началась перестрелка между американскими и сирийскими военными

      Расправившегося с российским подростком мигранта вновь заключили под стражу

      Россияне пожаловались на рабочую рутину

      Республиканцы США поспорили о поддержке Украины

      На Украине раскритиковали эффективность оборонной промышленности Евросоюза

      Глава российского региона заразился коронавирусом

      Парень опубликовал фото из ванной и озадачил пользователей сети

      Россиянам рассказали о нюансах аренды дома на Новый год

      Зеленский предложил отдать управление миром собакам

      Аршавин оценил формулировку «загнивающий Запад» в отношении Лондона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости