На Украине раскритиковали эффективность оборонной промышленности Евросоюза

Кулеба: ЕС нужно создать сильный рынок для наращивания производства боеприпасов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал эффективность оборонной промышленности Европейского союза (ЕС) и заявил, что блоку нужно создать сильный рынок в этой сфере для наращивания производства боеприпасов. Его слова приводит портал Euractiv.

Министр отметил, что Евросоюз не выполнил в полной мере данное Киеву обещание по поставкам вооружений. В течение года европейские страны должны были передать один миллион боеприпасов, но они не поступили в полном объеме.

Кулеба предложил задаться вопросом, как можно победить, если те, кто противостоит Украине в конфликте, более эффективны в военных вопросах. «Я не осуждаю и не подвергаю сомнению приверженность и политическую волю ЕС помочь, мы глубоко благодарны за это. Но что-то не так в том, как функционирует европейская оборонная промышленность», — добавил он.

Глава МИД предложил создать в Евросоюзе сильный рынок оборонной промышленности, чтобы нарастить производство боеприпасов. Неотъемлемой его частью должна стать Украина и другие страны-кандидаты на вступление в блок.

Ранее Кулеба заявил, что Киев не может позволить себе зависеть только от поддержки США. Он рассказал, что Украина вкладывает огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращивает их объемы и милитаризирует экономику.