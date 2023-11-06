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02:28, 6 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности зависеть только от поддержки США

Кулеба заявил, что Киев не может позволить себе зависеть только от поддержки США
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Die Welt заявил, что Киев не может позволить себе зависеть только от поддержки США.

По его словам, республике придется подождать и посмотреть, что произойдет в Соединенных Штатах после выборов президента в 2024 году. «Но мы готовимся, потому что мы не можем позволить себе зависеть только от американской поддержки», — подчеркнул министр.

Кулеба рассказал, что Украина вкладывает огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращивает их объемы и милитаризирует экономику.

Глава МИД также указал, что европейская поддержка продолжается, хотя ее часто недооценивают. По его словам, министры стран Европейского союза (ЕС) положительно восприняли инициативу о совместном производстве вооружений.

Ранее Кулеба рассказал, что его коллега из Германии Анналена Бербок дала ему обещание о вступлении Украины в Евросоюз в будущем.

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