Кулеба получил заверение главы МИД Германии о вступлении Украины в ЕС в будущем

Кулеба: глава МИД Германии Бербок пообещала, что Украина станет частью Евросоюза

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что его коллега из Германии Анналена Бербок дала ему обещание, что республика вступит в Евросоюз в будущем. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt.

«Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок», — подчеркнул он.

Министр отметил, что для этого стране необходимо провести реформы в сфере правосудия, а также предпринять ряд мер по борьбе с коррупцией. По его словам, киевские власти уже приняли необходимые для достижения данных целей законы.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что президент страны Владимир Зеленский принял решение провести выборы главы государства 31 марта 2024 года. По его словам, украинский лидер дал поручение своему офису начать подготовку к выборам в рамках конституционного срока, в последнее воскресенье марта.