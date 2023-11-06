На Украине рассказали о решении Зеленского провести выборы президента

Нардеп Гончаренко: Зеленский решил провести выборы президента 31 марта 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение провести выборы главы государства 31 марта 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, украинский лидер дал поручение своему офису начать подготовку к выборам в рамках конституционного срока, в последнее воскресенье марта.

«Объяснить такое решение обществу они собираются тем, что это якобы требование западных партнеров. В частности, тем, что если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность», — отметил Гончаренко.

Он добавил, что Запад не требует от Киева провести выборы в условиях военного положения, подобных заявлений не поступало ни в публичном, ни в частном порядке. Нардеп подчеркнул, что решение обусловлено исключительно политическими задачами, которые ставит перед собой офис президента.

Речь идет только о президентских выборах, поскольку парламентские напрямую запрещены конституцией Украины, заключил Гончаренко.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский находится в раздумьях о возможном проведении выборов следующей весной, взвешивает разные плюсы и минусы. Министр добавил, что проведение выборов в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на Украине станет «беспрецедентным вызовом».