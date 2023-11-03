Кулеба рассказал о раздумьях Зеленского о проведении президентских выборов

Кулеба: Зеленский обдумывает проведение президентских выборов следующей весной

Президент Владимир Зеленский находится в раздумьях о возможном проведении выборов следующей весной. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Reuters.

«Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы», — сказал Кулеба.

Министр отметил, что проведение президентских выборов в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на Украине станет «беспрецедентным вызовом».

Ранее о своем желании участвовать в выборах президента Украины сообщил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).