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15:16, 3 ноября 2023Бывший СССР

Кулеба рассказал о раздумьях Зеленского о проведении президентских выборов

Кулеба: Зеленский обдумывает проведение президентских выборов следующей весной
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Сергей Долженко / Reuters

Президент Владимир Зеленский находится в раздумьях о возможном проведении выборов следующей весной. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Reuters.

«Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы», — сказал Кулеба.

Министр отметил, что проведение президентских выборов в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на Украине станет «беспрецедентным вызовом».

Ранее о своем желании участвовать в выборах президента Украины сообщил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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      Алевтина Запольская
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