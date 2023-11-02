Арестович захотел баллотироваться в президенты Украины на будущих выборах

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) захотел баллотироваться в президенты Украины на будущих выборах. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Да, буду выдвигаться», — сказал он, отвечая на вопрос о планах принимать участие в президентских выборах на Украине, если они пройдут.

Кроме того, экс-чиновник подтвердил, что недавно обнародованные им предложения провести реформы в политической, военной, экономической и других сферах являются его предвыборной программой, которую должны доработать специалисты. Как отметил Арестович, он опубликовал ее для начала дискуссии. По его словам, мнения, советы и критика приветствуются.