Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:05, 2 ноября 2023Бывший СССР

Арестович захотел баллотироваться в президенты Украины

Арестович захотел баллотироваться в президенты Украины на будущих выборах

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) захотел баллотироваться в президенты Украины на будущих выборах. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Да, буду выдвигаться», — сказал он, отвечая на вопрос о планах принимать участие в президентских выборах на Украине, если они пройдут.

Кроме того, экс-чиновник подтвердил, что недавно обнародованные им предложения провести реформы в политической, военной, экономической и других сферах являются его предвыборной программой, которую должны доработать специалисты. Как отметил Арестович, он опубликовал ее для начала дискуссии. По его словам, мнения, советы и критика приветствуются.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

      В Госдуме раскритиковали предложение ввести отцовский капитал

      Молдавия договорилась о поставках газа с Турцией

      На Украине задержали представившегося Иисусом кладбищенского вора

      В России изменили правила расчета нефтегазовых доходов бюджета

      Арестович захотел баллотироваться в президенты Украины

      Принятый за еврея врач из видео с погромом в Махачкале раскрыл детали спасения

      Необходимость пересмотреть тарифы на электричество в России объяснили

      Врач назвал три способа избавиться от храпа

      Россиянин сбил семилетнюю племянницу и попытался выдать это за несчастный случай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости