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19:57, 1 ноября 2023Бывший СССР

Арестович показал свою политическую программу для Украины

Арестович показал свою политическую программу из 14 пунктов для Украины

Фото: Ukrainian Presidency / Anadolu Agency via Getty Images

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) показал свою политическую программу из 14 пунктов для Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В программе экс-чиновника содержится предложение о введении чрезвычайного положения в экономике, энергетике и финансах, а также проведении аудита республики. Он считает необходимым реформировать налоговый и таможенный кодексы. «На фронте становимся в стратегическую оборону. Меняем кадровую политику в Силах Обороны на человекоцентрическую: больше жизней сберечь, больше специалистов вырастить», — говорится в программе.

По мнению Арестовича, необходимо изменить систему мобилизации: ввести подготовку резервов на упреждение и ротацию мобилизованных. Также он предлагает разрешить выпускать украинцев за границу при условии их возвращения во время призыва. Бывший чиновник призывает требовать членства Украины в НАТО с обязательством решать территориальные вопросы политическими методами.

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      Кристина Есикова
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