Военный эксперт заявил о новом подходе Запада к поставкам оружия Украине

Военный эксперт Кнутов: Запад изменил поставки оружия Киеву из-за новых войн

Запад изменил подход к поставкам боеприпасов и военной техники Украине, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что речи об исчерпании запасов оружия у союзников Киева нет. По его словам, сейчас поставки требуются другим странам из-за новых войн.

Оружие стали поставлять в другие регионы

«Ситуация на Ближнем Востоке непростая, нужно держать оружие. Ситуация вокруг Тайваня может развернуться непонятно как, тоже необходимо оружие. Запасы есть, эти запасы держат на определенном уровне на случай кризисных ситуаций в других местах», — объяснил он.

Запад изменил подход к поставкам оружия Украине

Юрий Кнутов считает, что Киев нерационально распоряжался поставляемой техникой и снарядами, поэтому Запад решил изменить систему военной помощи.

Фактически в цифрах это сокращение, но в реальности это никакое не сокращение, просто меняется структура поставок Юрий Кнутов военный эксперт

«Если говорить о поставках боевой техники, то Украина достаточно расточительно относилась к поставкам танков, боевых машин пехоты (БМП), самоходок. Это ограничило поставки техники, и в основном поставляются запчасти, оборудование для ремонта, комплекты для ремонта. Таким образом техника, которая выводится из строя и которую можно отремонтировать, ремонтировалась, и украинцы снова на ней воевали. Потому что в первое время украинцы просто бросали танки и БМП, говорили, что еще пришлют. Теперь этого нет, НАТО полностью поменяло отношение, и с этим связано сокращение сумм, которые выделяет блок», — объяснил он.

В Евросоюзе не будет дефицита оружия

Евросоюз воплотит программу по производству снарядов, потому что они убедились, что существующих мощностей недостаточно, отметил Юрий Кнутов.

«Независимо от того, как будет складываться ситуация на Украине, развитие промышленности по производству боеприпасов будет идти в соответствии с теми данными, которые НАТО наметило», — заключил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС может не успеть передать к весне обещанный миллион артиллерийских снарядов. По его словам, европейские союзники хотят помогать Киеву, но преградой стало плачевное состояние оборонной промышленности и складов, а также бюрократия и большое количество «несинхронизированных вещей».

13 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС не успеет до конца 2023 года передать Киеву миллион боеприпасов. Он уточнил, что речь идет лишь о переносе срока.

Как сообщало агентство Bloomberg, ЕС проинформировал государства-члены, что вряд ли отправит Украине обещанное количество артиллерийских боеприпасов. Это усложняет способность Киева идти в ногу с российским производством, говорится в материале.

