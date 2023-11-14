На Украине подтвердили неспособность ЕС передать к весне миллион снарядов

Глава МИД Украины Кулеба: ЕС может не успеть передать к весне миллион снарядов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз (ЕС) может не успеть передать к весне обещанный миллион артиллерийских снарядов. Его слова приводит агентство УНИАН.

«К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы и много, мы, скажем так, много и громко бьем в колокола», — подтвердил он неспособность ЕС, о которой писали журналисты Bloomberg.

Министр уточнил, что у Евросоюза есть политическая воля помогать Киеву, но преградой для этого стало плачевное состояние оборонной промышленности и складов, а также бюрократия и большое количество «несинхронизированных вещей».

Ранее Bloomberg сообщало, что ЕС не сможет выполнить обязательства по поставкам снарядов Украине. Как отмечалось, это усложняет способность Киева идти в ногу с российским производством. Агентство подчеркивало, что ЕС выполнил лишь 30 процентов от обещанного объема выпуска. В связи с этим Евросоюзом была распространена информация, что объединение не выполнит поставленных обязательств к марту 2024 года.