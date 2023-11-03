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14:54, 3 ноября 2023Бывший СССР

На Украине опровергли ослабление поддержки Киева со стороны Запада

Глава МИД Украины Кулеба не увидел ослабления поддержки Киева со стороны Запада

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве не увидели ослабления поддержки Украины со стороны Запада в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил в эфире германского телеканала ZDF.

По словам главы МИД, Киев «получил заверения на всех уровнях, что поддержка Украины будет продолжаться». Дипломат также понадеялся, что конфликт на Ближнем Востоке не будет обостряться, отнимая множество ресурсов.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщал, что власти Украины придумали «план Б» на случай, если западные страны перестанут оказывать поддержку республике. При этом он отметил, что в Киеве пока не видят необходимости в дополнительных мерах, поскольку уверены в продолжении помощи.

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      Алевтина Запольская
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