В Киеве придумали «план Б» на случай прекращения поддержки Запада

Депутат Рады Гетманцев: у Киева есть план на случай прекращения помощи Запада

В Киеве придумали «план Б» на случай, если западные страны перестанут оказывать поддержку Украине. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телеканала «Рада».

При этом депутат уточнил, что украинские власти все же не видят необходимости начинать принимать дополнительные меры, потому что уверены, что помощь будет.

Он также рассказал о сложностях с составлением госбюджета на 2024 год. По его словам, Киев рассчитывает получить 42 миллиарда долларов, но в настоящий момент гарантировано выделение только 15 миллиардов от Еврокомиссии и Международного валютного фонда (МВФ).

США не назначили гарантированную сумму помощи Украины на следующий год. «Понимаем, что без этой поддержки нам будет очень и очень трудно», — подчеркнул Гетманцев.

Ранее представитель Минобороны Украины Геннадий Коваленко сообщил, что страну ждет крах в случае прекращения поддержки Запада. «Если вы перестанете нас поддерживать, забудьте об Украине. Все настолько просто», — сказал он на встрече с американскими чиновниками.