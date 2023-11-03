На Украине признали скорый крах без западной поддержки

Представитель МО Украины Коваленко: без западной поддержки Киев не выстоит

Украину ждет скорый крах в случае прекращения поддержки западными странами. Это признал представитель Министерства обороны (МО) Украины Геннадий Коваленко, передает обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.

«Если вы перестанете нас поддерживать, забудьте об Украине. Все настолько просто», — сказал Коваленко.

Обозреватель издания объяснил, что партнеры Киева переключились на израильско-палестинский конфликт, кроме того, проблемой для Украины могут стать политические споры внутри США.

Ранее палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю на сумму около 14,3 миллиарда долларов без упоминания Украины.