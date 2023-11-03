В Конгрессе США назревает раскол: Палата представителей одобрила проект помощи Израилю без упоминания Украины

Палата представителей США приняла проект помощи Израилю без упоминания Украины

Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю на сумму около 14,3 миллиарда долларов без упоминания Украины. Контролируемый республиканцами законодательный орган настаивал на разделении запросов о финансировании, однако не получил поддержки как в Сенате, так и в Белом доме. Между законодателями двух палат назревает раскол, а президент пригрозил наложить вето на проект в случае его принятия.

На голосовании в пользу документа высказались 226 конгрессменов, против выступили 196. Далее он должен быть передан на рассмотрение в верхнюю палату Конгресса.

Республиканцы настаивают на разделении помощи Израилю и Украине

26 октября стало известно, что республиканцы представили законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволит передать миллиарды долларов Тель-Авиву вместо Киева.

На следующий день новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.

30 октября он уточнил, что в Палату представителей Конгресса США будет внесен отдельный законопроект о финансировании Израиля, поскольку это срочная и неотложная необходимость.

2 ноября Майк Джонсон заявил, что законопроект помощи Украине будет принят следующим после голосования Палаты представителей США по отдельной мере помощи Израилю. Он отметил, что законопроект поддержки Киева будет совмещен с проектом по обеспечению безопасности границ.

Байден пригрозил наложить вето на проект, если в нем не будет упомянута Украина

Президент США Джо Байден пригрозил наложить вето на законопроект о выделении помощи Израилю, если в нем не будет упомянута Украина, в случае его принятия Палатой представителей. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Президент наложит вето на законопроект о помощи только Израилю. Думаю, мы четко дали понять это Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

Информацию о намерениях американского лидера ветировать законопроект также подтвердили в бюджетном управлении Белого дома. Там подчеркнули, что запросы о помощи Израилю и Украине нельзя разделять, а республиканцы политизируют вопрос, который следует рассматривать на двухпартийной основе.

Отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия Белый дом

Ранее администрация Байдена раскритиковала республиканцев из Палаты представителей из-за их реакции на запрос по предоставлению помощи Украине и Израилю.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила конгрессменов в политизации вопроса. Она подчеркнула, что выделение средств обеим странам относится к национальной безопасности Соединенных Штатов.

Также стало известно, что госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, главные помощники президента США Джо Байдена в области внешней политики, примут участие в публичных слушаниях в Сенате США по вопросу выделения 105 миллиардов помощи для поддержания обороноспособности Украины и Израиля. Слушания станут одним из первых публичных индикаторов того, сможет ли американский лидер заручиться поддержкой Конгресса по своей политической стратегии по Украине, которая заключается в запросе 61 миллиарда долларов, отметили обозреватели газеты The Washington Post.

Сенат США отказался рассматривать проект о помощи Израилю без Украины

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что верхняя палата конгресса отказывается рассматривать предложенный республиканцами законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины.

Сенат не станет рассматривать это глубоко ошибочное предложение Республиканской партии в Палате представителей. Вместо этого мы будем работать над нашим собственным двухпартийным проектом чрезвычайной помощи, который включает в себя поддержку для Израиля, Украины, средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь для жителей Газы, которая столь необходима им Чак Шумер лидер демократического большинства в Сенате США

Ранее американский вице-президент Камала Харрис рассказала, что Белый дом оказывает давление на республиканцев, настаивая на том, чтобы Конгресс США одобрил выделение средств как для помощи Израилю, так и для Украины.