В США высказались о финансовой помощи Украине и Израилю

Сенат США не будет рассматривать проект помощи Израилю без учета нужд Украины

Сенат США не станет рассматривать проект закона о финансовой помощи Израилю, если в нем не будут учтены нужды Украины. Об этом заявил лидер Демократической партии в верхней палате Конгресса США Чак Шумер, передает РИА Новости.

По словам Шумера, сенаторы не будут рассматривать предложение республиканцев, которое он назвал глубоко ошибочным. «Вместо этого мы будем работать над нашим собственным двухпартийным проектом чрезвычайной помощи, который включает в себя поддержку для Израиля, Украины, средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь для жителей Газы, которая столь необходима им», — высказался демократ.

Ранее спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон заявил, что законопроект помощи Украине будет принят следующим после голосования Палаты представителей США по отдельной мере помощи Израилю. Он отметил, что законопроект поддержки Киева будет совмещен с проектом по обеспечению безопасности границ.