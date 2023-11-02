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18:16, 2 ноября 2023Мир

В Конгрессе США пообещали проект поддержки Украине после помощи Израилю

Спикер Джонсон: проект поддержки Украины будет рассмотрен после помощи Израилю

Фото: Amir Cohen / Reuters

Законопроект помощи Украине будет принят следующим после голосования Палаты представителей США по отдельной мере помощи Израилю. Об этом заявил спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон, сообщает Reuters.

Он отметил, что законопроект поддержки Киева будет совмещен с проектом по обеспечению безопасности границ.

Ранее Джонсон, отвечая на вопрос о просьбе президента США Джо Байдена о совместном пакете помощи Израилю и Украине, отметил, что на этой неделе в Палату представителей будет внесен отдельный законопроект о финансировании Израиля, поскольку это срочная и неотложная необходимость.

Газета The New York Times сообщила, что законопроект Джонсона о помощи Израилю привел к расколу в Конгрессе. Подобная инициатива может увеличить государственный долг, говорится в статье. Кроме того, это привносит партийность в поддержку Израиля, делая его участником в ​​политике США, отметили представители Белого дома.

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      Семен Александров
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