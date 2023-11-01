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08:07, 1 ноября 2023Мир

Помощь Израилю привела к расколу в Конгрессе США

NYT: законопроект Джонсона о помощи США Израилю привел к расколу в Конгрессе

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Законопроект спикера Майка Джонсона о помощи США Израилю привел к расколу в Конгрессе. Об этом пишет The New York Times.

Уточняется, что Джонсон опубликовал законопроект о помощи Израилю на сумму 14 миллиардов долларов. Он включает положение, которое отменяет выделение той же суммы для Налоговой службы в рамках Закона о сокращении инфляции, ключевого пункта повестки президента США Джо Байдена.

Подобная инициатива может увеличить государственный долг, говорится в статье. Кроме того, это привносит партийность в поддержку Израиля, делая его в ​​политике США, отметили представители Белого дома.

«Вместо того, чтобы предложить пакет, который укрепит американскую национальную безопасность на двухпартийной основе, этот законопроект не отвечает актуальности момента, углубляя наши разногласия и серьезно подрывая историческую двухпартийную поддержку безопасности Израиля», — заявили в американской администрации.

Ранее в Белом доме пообещали вето Байдена на помощь Израилю без учета интересов Украины. В администрации считают, что помощь Израилю и Украине должна быть выделена в рамках одного пакета, разделение может привести к глобальным последствиям.

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      Виктория Кондратьева
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