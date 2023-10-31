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03:38, 1 ноября 2023Мир

В Белом доме пообещали вето Байдена на помощь Израилю без Украины

Белый дом: Байден наложит вето на помощь Израилю без Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи только Израилю без учета интересов Украины, говорится в сообщении на сайте бюджетного управления Белого дома.

В Белом доме считают, что помощь Израилю и Украине должна быть выделена в рамках одного пакета, разделение может привести к глобальным последствиям.

О возможном выделении денег для Израиля отдельным законопроектом ранее заявили республиканцы из Палаты представителей. В то время как помощь Украине у них вызывает вопросы. В администрации Байдена в ответ указали на опасность политизации таких вопросов.

Байден же настаивает на одном пакете. Он запросил у Конгресса в общей сложности 106 миллиардов долларов. Часть суммы должна пойти Израилю, часть — Украине, оставшиеся деньги должны быть потрачены на другие цели.

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      Марина Совина
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