Белый дом настоял на выделении Конгрессом средств Украине вместе с Израилем

Белый дом настоял на выделении Конгрессом средств как Израилю, так и Украине

Американский вице-президент Камала Харрис рассказала, что Белый дом оказывает давление на республиканцев, настаивая на том, чтобы Конгресс США одобрил выделение средств как для помощи Израилю, так и для Украины, сообщает ТАСС.

«Наше предложение заключается в том, чтобы помощь была предоставлена обеим странам — Израилю и Украине», — заявила она.

По словам Харрис, администрация президента намерена продолжать придерживаться данной позиции.

Ранее лидер Демократической партии в верхней палате Конгресса США Чак Шумер отметил, что сенаторы не станут рассматривать проект закона о финансовой помощи Израилю, если в нем не будут учтены нужды Украины. Он добавил, что вместо этого Сенат США будет работать над двухпартийным проектом чрезвычайной помощи, который включает в себя поддержку для Израиля, Украины, средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь для жителей Газы.