В Британии предрекли Украине опасную ситуацию весной 2024 года

Telegraph: ВСУ придется тяжело весной 2024 года из-за проблем с оружием Запада

Без поставок оружия из Запада Украине придется тяжело весной 2024 года, заявили эксперты британской газеты Telegraph.

Они напомнили об обещаниях западных стран поставить Киеву истребители, которое до сих пор не было выполнено. «Украине обещали американские истребители F-16, чтобы оспорить российское господство в воздухе, однако до сих пор нет признаков их доставки», — подчеркнул автор.

Он предрек, что без стабильных поставок вооружения Украина окажется в очень «опасной ситуации» следующей весной. Эксперты уверены, что к этому времени Россия вооружит и подготовит еще больше солдат. Издание добавило, что Киеву стоит опасаться эскалации конфликта на Ближнем Востоке, так как в этом случае страны НАТО начнут уделять меньше внимания Украине.

Ранее стало известно, что американское оружие, которое бойцы палестинского движения ХАМАС вероятно могут применять во время атаки на Израиль, могло быть доставлено с территории Украины и Афганистана.